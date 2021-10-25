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На месте происшествия в Челнах завершили работу кинологи

21:24, 25.10.2021
На месте происшествия в Челнах завершили работу кинологи

В Челнах на месте происшествия завершили работы кинологические расчеты Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Всего к ликвидации последствий взрыва в автограде привлечены 249 человек и 76 единиц техники. К разбору завалов готовы приступить семь единиц тяжелой инженерной техники — экскаватор, подъемный кран, фронтальные погрузчики и самосвалы.

За актуальной информацией с места происшествия следите в онлайн-трансляции «Реального времени».

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