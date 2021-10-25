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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошиным прибыл на место ЧП в Набережных Челнах

21:06, 25.10.2021
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошиным прибыл на место ЧП в Набережных Челнах
Фото: прокуратура РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл на место взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Вместе с ним приехали министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Все последние новости о взрыве газа в пятиэтажке Челнов — в материале «Реального времени».

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