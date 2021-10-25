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В Набережные Челны на место происшествия вылетает премьер-министр РТ Алексей Песошин

18:30, 25.10.2021
В Набережные Челны на место происшествия вылетает премьер-министр РТ Алексей Песошин
Фото: realnoevremya.ru

На место происшествия в Набережные Челны по поручению президента республики Рустама Минниханова вылетает премьер-министр Алексей Песошин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Также на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Татарстана уже начала проверку после случившегося. На место ЧП прибыли и.о. прокурора Челнов Айдар Галиев, сотрудники следственного отдела по городу Набережные Челны.

«Реальное время» ведет трансляцию с места происшествия.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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