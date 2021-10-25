В Набережные Челны на место происшествия вылетает премьер-министр РТ Алексей Песошин
На место происшествия в Набережные Челны по поручению президента республики Рустама Минниханова вылетает премьер-министр Алексей Песошин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
Также на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.
Прокуратура Татарстана уже начала проверку после случившегося. На место ЧП прибыли и.о. прокурора Челнов Айдар Галиев, сотрудники следственного отдела по городу Набережные Челны.
«Реальное время» ведет трансляцию с места происшествия.
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