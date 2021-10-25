Прокуратура Татарстана начала проверку после взрыва в челнинской пятиэтажке

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП оказались повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Челнов Айдар Галиев. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

На месте работают сотрудники следственного отдела по городу Набережные Челны, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.