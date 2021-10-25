В Роспотребнадзоре по Татарстану опровергли возможный переход школьников на дистанционку
Образовательные учреждения Татарстана работают в штатном режиме. В уходе школьников на дистанционный режим нет необходимости, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
По ее словам, в республике на сегодня нет классов, которые полностью были бы закрыты на карантин. В разобщении — 19 классов (восемь из них — в столице Татарстана, четыре — в Камском Устье, три — в Азнакаево, еще по два таких класса — в Нижнекамске и Новошешминске). В общей сложности в этих классах обучаются 367 школьников.
Патяшина отметила, что в республике нет учреждений, закрытых на карантин, а за соблюдением антикоронавирусных мер в школах ведется достаточно строгий контроль, сообщает пресс-служба Елабужского района.
В связи с ситуацией с коронавирусом в Хабаровске продлили школьные каникулы. В основной период с 25 по 31 октября будут работать городские оздоровительные лагеря, а с 1 по 7 ноября установлены дополнительные каникулы.
Несколько дней назад первый замминистра просвещения Александр Бугаев сообщил, что российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней.
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