Российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней

В России школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается неблагополучно таким образом, что нерабочие дни вводятся раньше 30 октября, ведомство также рекомендует вводить режим каникул с этого дня, пояснил он в эфире телеканала «Россия-24».

В российских школах в этом году осенние каникулы объявили с 30 октября по 7 ноября, на период федеральных нерабочих дней. В детских садах на этот период организуют дежурные группы. В Татарстане школьные каникулы будут проходить с 1 по 7 ноября.

