В соцсетях появился фейк об экспериментальной вакцинации детдомовцев от COVID-19 в Нижнекамске

В сообществах, посвященных жизни Нижнекамска в социальных сетях, стала распространяться информация об экспериментальной вакцинации от коронавируса воспитанников детских домов, сообщает «НТР-24».



«Сегодня ночью в детдоме привили всех детским спутником (экспериментальным), а над кем еще ставить эксперименты? Их некому защитить», — гласит сообщение анонимного автора.

«Это ложная информация, детей от коронавируса не прививают! Сейчас в городе идет вакцинация от гриппа, но это совсем другая вакцина, и эту процедуру ежегодно осенью делают», — сказала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

В управлении здравоохранения Нижнекамска напомнили, что детей до 18 лет от коронавируса не вакцинируют.

Фото: realnoevremya.ru

В июне аналитики составили список фейков о пандемии коронавируса и выяснили, как менялась их популярность за полтора года. В их число включили не только новости, но и домыслы, заблуждения и народные рецепты для лечения.

Маргарита Головатенко