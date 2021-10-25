Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия и работу общепита ночью

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время, с 23.00 до 6.00. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.

Власти регионов обязаны проследить, чтобы заведения не работали в указанный временной период. Первый доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 15 ноября.

Кроме этого, главам регионов поручено ввести самоизоляцию для невакцинированных граждан старше 60 лет и обеспечить им переход на дистанционный режим работы, обеспечить в кратчайшие сроки обработку информации по вопросам COVID-19 на сайте госуслуг и предоставлять 2 дня отпуска с сохранением зарплаты людям, сделавшим прививку от коронавируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Минпромторг РФ рекомендовал в нерабочие дни допуск в кафе и непродуктовые магазины по QR-кодам, фудкортам предлагалось разрешить работать навынос.

Дарья Акимова