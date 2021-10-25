В России начали тестировать систему по предотвращению нападений в школах

Фото: Максим Платонов

В Самаре тестируют систему по предотвращению нападений в школах. Она сможет идентифицировать потенциальных стрелков поблизости, сообщил «Коммерсантъ».

Разработка принадлежит компании NtechLab. По замыслу разработчиков в районе города, где расположены школы, установят камеры видеонаблюдения, способные выявлять вооруженных людей. Распознав человека с оружием, камера подаст сигнал на школьный пункт охраны. Если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы.

Фото: Максим Платонов

— Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим,— признают в NtechLab.

За последние полгода в России произошло три громких случая вооруженных нападений учащихся на учебные заведения. В мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с ружьем и расстрелял людей. 20 сентября студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Последний случай произошел 18 октября в Пермском крае. Шестиклассник пришел в школу в поселке Сарс с карабином и сделал два выстрела — в потолок и в дверь.



Алексей Нечаев