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Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

17:25, 20.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Указ опубликован на сайте Кремля.

Документом разрешается регионам вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением зарплаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительству России и главам субъектов России необходимо определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни. Также им поручено предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.

Сегодня президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оперативный штаб РТ обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Татьяна Леухина
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