Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Указ опубликован на сайте Кремля.
Документом разрешается регионам вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением зарплаты.
Правительству России и главам субъектов России необходимо определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни. Также им поручено предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.
Сегодня президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оперативный штаб РТ обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября с президентом республики Рустамом Миннихановым.
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