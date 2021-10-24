На месте глэмпинга в Татарстане, где нашли человеческие кости, их останков соорудили пугало

Фото: соцсети

На месте глэмпинга в Камском устье, где в августе этого года обнаружили человеческие кости, отдыхающие собрали пугало из человеческих гостей. Фото появилось в соцсетях.

Останки людей продолжают находить на месте возведенного гостиничного комплекса. Рядом с местом обнаружения костей установили мангалы и скамейки. Судя по всему, отдыхающих кости забавляют: кто-то собрал из веток, одежды и костей целое пугало.

Напомним, что в августе были найдены человеческие кости на пляже рядом с татарстанским гостиничным комплексом «Камский трофей». Как выяснило «Реальное время», на территории республики и ее столицы достаточно старых некрополей, которые никак не защищены ни от разграбления, ни от естественного разрушения, ни от застройки.



Ольга Шагиева