Умер режиссер фильма «Особенности национальной охоты» Александр Рогожкин
Стало известно о смерти российского режиссера и сценариста Александра Рогожкина. Он умер в возрасте 72 лет, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, народный артист России умер накануне вечером, 23 октября.
Александр Рогожкин известен как автор фильмов «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Он был одним из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей», и одним из создателей сериала «Убойная сила».
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