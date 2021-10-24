Песков прокомментировал заявления Путина на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей, было бы глупо так воспринимать его посылы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации, — сказал Песков.

Существующая модель капитализма исчерпала себя. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство». Также он заявил, что борьба за равноправие и против дискриминации на Западе превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда.

Алексей Нечаев