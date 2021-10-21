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Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

18:34, 21.10.2021
Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя
Фото: kremlin.ru

Существующая модель капитализма исчерпала себя. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство».

— Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий, — приводит RT его слова.

Фото: kremlin.ru

Повсеместно, даже в богатых странах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. В первую очередь речь идет о неравных возможностях.

Ранее, в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва, российский лидер назвал низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны.

Татьяна Леухина
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