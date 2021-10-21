Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

Существующая модель капитализма исчерпала себя. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство».

— Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий, — приводит RT его слова.

Фото: kremlin.ru

Повсеместно, даже в богатых странах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. В первую очередь речь идет о неравных возможностях.

Ранее, в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва, российский лидер назвал низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны.

Татьяна Леухина