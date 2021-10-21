Путин считает, что борьба за равноправие на Западе превращается в агрессивный догматизм

Борьба за равноправие и против дискриминации на Западе превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин... ревнители новых подходов заходят так далеко, что даже хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все же есть и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму, — передает RT слова российского лидера.

На Западе придумываются такие понятия, как «родитель №1» и «родитель №2», «родивший родитель» и так далее.

— Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик может легко стать девочкой — и наоборот. Фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор, — отметил Путин, добавив, что подобное находится на грани преступления против человечности.

Также в ходе выступления глава государства заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.



Татьяна Леухина