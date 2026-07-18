Ким пообещала поддержку пострадавшим при атаке на склады Wildberries

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries

Фото: предоставлено АНО "Центр электронной торговли"

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким высказалась о ночной атаке украинских беспилотников на логистические центры компании, расположенные в Тамбовской и Московской областях. Она назвала произошедшее ужасными событиями для компании и всей страны.

— Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку, — написала она в своих социальных сетях.



В результате атаки на склады в Котовске погибли семь человек, еще 24 пострадали.

Вадим Вахрушев