Ким пообещала поддержку пострадавшим при атаке на склады Wildberries
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries
Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким высказалась о ночной атаке украинских беспилотников на логистические центры компании, расположенные в Тамбовской и Московской областях. Она назвала произошедшее ужасными событиями для компании и всей страны.
— Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку, — написала она в своих социальных сетях.
В результате атаки на склады в Котовске погибли семь человек, еще 24 пострадали.
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