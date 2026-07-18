Минтруд запустил новый способ получения данных о соцвыплатах

Информацию можно будет получить либо напрямую в чат-боте

Фото: Динар Фатыхов

Россияне получили возможность узнавать о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

— Теперь граждане смогут описать в чат-боте на портале Госуслуг свою жизненную ситуацию и получить информацию о доступных для них мерах социальной поддержки, сообщает пресс-служба.

В зависимости от обстоятельств ответ придет либо прямо в чате, либо через Единый контакт-центр. В ведомстве отметили, что новый механизм не только упростит получение информации, но и повысит уровень информированности граждан о положенных им мерах поддержки

Ранее сообщалось, что в России прорабатывают возможные налоговые и иные льготы для компаний, занятых в сфере искусственного интеллекта.

Вадим Вахрушев