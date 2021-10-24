В лесах Татарстана начали устанавливать кормушки для диких животных
В лесах и охотничьих угодьях Лаишевского района начали подкармливать диких животных. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам устанавливают кормушки для зайцев, кабанов и лосей.
Кормушки устанавливали с учениками 2-ой Лаишевской школы в лесах Куюковского сельского поселения.
«Соль, солома, зерно и другие корма позволят прокормиться животным в холодный сезон, повысят сопротивляемость к различным заболеваниям и исключат необходимость бесконтрольной миграции, животные смогут спокойно пережидать холода на безопасных для них охраняемых территориях», — рассказал детям руководитель районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Михаил Ерошомов.
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