Новости общества

03:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В лесах Татарстана начали устанавливать кормушки для диких животных

03:23, 24.10.2021
В лесах Татарстана начали устанавливать кормушки для диких животных
Фото: ojm.tatarstan.ru

В лесах и охотничьих угодьях Лаишевского района начали подкармливать диких животных. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам устанавливают кормушки для зайцев, кабанов и лосей.

Кормушки устанавливали с учениками 2-ой Лаишевской школы в лесах Куюковского сельского поселения.

«Соль, солома, зерно и другие корма позволят прокормиться животным в холодный сезон, повысят сопротивляемость к различным заболеваниям и исключат необходимость бесконтрольной миграции, животные смогут спокойно пережидать холода на безопасных для них охраняемых территориях», — рассказал детям руководитель районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Михаил Ерошомов.

Ранее в Татарстане пересчитали всех сурков.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также