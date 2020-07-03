В Татарстане пересчитали всех сурков
В Татарстане пересчитали всех сурков. Данные предоставят в Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам для объединения сведений по всей территории Республики Татарстан.
Учет сурков проводился с 4 июня по 1 июля 2020 года. В Татарстане обитает один вид сурка: сурок степной (байбак). Самые большие колонии этих животных находятся в Азнакаевском и Лениногорском муниципальных районах. Также есть исторические колонии в Буинском муниципальном районе, на территории которых образованы памятники природы регионального значения «Ново-Тинчалинская сурковая колония» и «Утинская сурковая колония».
В Госкомитете по биоресурсам напомнили, что во всех охотничьих угодьях республики запрещена любительская и спортивная охота на сурка до 2022 года.
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