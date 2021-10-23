В лесу под Шеморданом нашли тело пропавшего парня

Фото: Максим Платонов

В окрестностях Шемордана нашли тело пропавшего несколько дней назад Исы Ильясова. По республиканским Telegram-каналам расходится информация о том, что 20-летний парень совершил самоубийство. Источники в правоохранительных органах подтвердили «Реальному времени» информацию о том, что парня нашли мертвым.

Он ушел из дома в Шемордане 19 октября, на следующий день после того, как ему исполнилось 20 лет. СМИ и Telegram-каналы сообщали, он взял с собой ружье (подтверждения этой информации из правоохранительных органов пока не поступало). Как сообщали «Реальному времени» в МВД по Татарстану, отец юноши обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына 20 октября. Сегодня один из источников «Реального времени» в правоохранительных органах сообщил: в заявлении родителей говорилось, что сын до этого высказывал суицидальные мысли.

Сегодня с утра в Татарстане на дороге от села Шемордан до Мичанбаша выстроились военные. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях, в пояснениях к нему говорилось, что военные искали пропавшего парня.

