В Шемордане разыскивают пропавшего юношу — жители видели его с ружьем

Фото: Максим Платонов (архив)

В селе Шемордан Сабинского района РТ разыскивают пропавшего накануне 19-летнего парня. Информация об этом появилась в соцсетях.

Ранее в СМИ и telegram-каналах появилась информация, что с собой у пропавшего было ружье. Эту информацию правоохранительные органы пока не подтверждают.

Его зовут Иса Ильясов. Пропал он 19 октября 2021 года. Как сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану, отец юноши обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Поисками занимаются полиция, поисково-спасательный отряд, волонтеры. Всех, кто видел этого человека или владеет какой-то информацией о нем, просят звонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлые выходные в Тетюшском районе Татарстана нашли пожилую женщину 1936 года рождения, пропавшую в лесу. Поиски велись два дня.



Дарья Акимова