Соцсети: в Татарстане замечена колонна военных— видео

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В Татарстане на дороге от села Шемордан до Мичанбаша выстроились люди в военной форме. Видео с места события опубликовано в популярной группе в социальной сети. Отмечается, что они ищут пропавшего парня.

20 октября в селе Шемордан Сабинского района РТ пропал 20-летний Иса Ильясов. Позже появилась информация, что с собой у пропавшего было ружье. Эту информацию правоохранительные органы не подтверждали. В СМИ также сообщалось, что парня считают склонным к суициду.



Алексей Нечаев