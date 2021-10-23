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Соцсети: в Татарстане замечена колонна военных— видео

13:03, 23.10.2021
Соцсети: в Татарстане замечена колонна военных— видео
Фото: скриншот

В Татарстане на дороге от села Шемордан до Мичанбаша выстроились люди в военной форме. Видео с места события опубликовано в популярной группе в социальной сети. Отмечается, что они ищут пропавшего парня.

20 октября в селе Шемордан Сабинского района РТ пропал 20-летний Иса Ильясов. Позже появилась информация, что с собой у пропавшего было ружье. Эту информацию правоохранительные органы не подтверждали. В СМИ также сообщалось, что парня считают склонным к суициду.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

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