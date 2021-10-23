В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года

Фото: Максим Платонов

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, к концу года стабилизируются, сообщает «РИА Новости».

— Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными, — сказала она.

В России с 30 октября по 7 ноября будут нерабочие дни. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Глава государства уже подписал соответствующий указ, в котором поручил правительству страны и главам регионов определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.



Алексей Нечаев