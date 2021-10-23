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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +14 градусов

06:23, 23.10.2021
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 23 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывами сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +9—14 градусов. В Казани ожидается от +11 до +14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +9—13 градусов.

Общество Татарстан

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