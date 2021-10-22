В Свердловской области введут QR-коды с 30 октября

В Свердловской области приняли решение досрочно ввести QR-коды. Ранее предполагалось предпринять такую меру с 8 ноября, но власти региона перенесли дату на 30 октября. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, система пропуска по QR-кодам относится к посещению кинотеатров, театров, выставочных пространств, спортивных сооружений и ряда других объектов. Соблюдение мер также рекомендовано торговым центрам и заведениям общепита и другим объектам, относящимся к сфере услуг, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее QR-коды ввели в Пермском крае и Саратовской области. Меры начнут действовать с 25 октября. В Саратовской области QR-код необходимо предоставить при посещении объектов культуры и массовых мероприятий, а с 29 октября — при походе в общепит, бассейны и на спортивные мероприятия. В Пермском крае система начнет действовать для посещения ТЦ, ресторанов и кафе. Кроме того, вводится режим самоизоляции для непривитых пожилых людей старше 65 лет.

Диана Жиленкова