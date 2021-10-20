QR-коды введены в Пермском крае и Саратовской области

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще в двух регионах России введены QR-коды. Это Пермский край и Саратовская область. Об этом сообщили власти регионов.

В Саратовской области коды начнут действовать с 25 октября при посещении объектов культуры и массовых мероприятий, а с 29 октября — при походе в общепит, бассейны и на спортивные мероприятия.

В Пермском крае система также начнет действовать с 25 октября для посещения ТЦ, ресторанов и кафе. Кроме того, вводится режим самоизоляции для непривитых пожилых людей старше 65 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне московские власти объявили о новых ограничениях в связи с COVID-19 в столице. Жителям города старше 60 лет вновь придется соблюдать домашний режим.

Дарья Акимова