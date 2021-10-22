В Нижегородской области и Пермском крае нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября

В Нижегородской области и Пермском крае приняли решение о досрочном введении нерабочих дней, которые продлятся с 25 октября по 7 ноября.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе развернуто более 9 100 коек для лечения больных с COVID-19. Их количество сокращается. По прогнозам регионального Минздрава, если не предпринять немедленные меры, то вскоре резерв будет исчерпан. По словам Никитина, проблема связана с недостаточными темпами вакцинации от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Аналогичные меры предприняты в Пермском крае. Об этом на брифинге заявила заместитель главы администрации губернатора Прикамья Мария Геворгян. Режим нерабочих дней введен в соответствии с указом губернатора, передает агентство Ura.ru

Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Однако регионы получили право вводить такой режим досрочно в зависимости от эпидемиологической обстановки. К такому решению уже пришли Самарская и Курская области, а также Москва.



Диана Жиленкова