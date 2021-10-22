Роспотребнадзор: в Татарстане на разобщении находятся 19 классов

Фото: Максим Платонов

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в Татарстане на разобщении находятся 19 классов.

Из них 8 классов находятся в Казани, 4 — в Камском Устье, 3 — в Азнакаево, по 2 — в Нижнекамске и Новошешминске — всего 367 учеников. Отмечается, что отпускать всю школу на дистанционное обучение пока нет необходимости. Школы работают в штатном режиме.

В Татарстане никаких изменений в расписании осенних каникул нет: они начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Для детей в это время обустроят пришкольные лагеря.