В Казани на ремонт сетей канализации и водопровода требуется 65 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров на совещании в мэрии Казани заявил, что на ремонт сетей необходимо 65 млрд рублей. Таких денег ни у предприятия, ни у города нет. Федеральный центр выделяет средства на восстановление сетей только городам с населением до 500 тыс.человек.

Казанские сети крайне изношены. Предприятие обслуживает более 3 тыс. км сетей, из них 70% — ветхие и аварийные, срок эксплуатации которых истек более 10 лет назад. Протяженность сетей, отслуживших свой срок, составляет 1,7 тыс. км, ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3%.

Из-за ветхости в этом году только на сетях бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий. Ежедневно в аварийную службу «Водоканала» поступает около 100 заявок.

Фото: Илья Репин (архив)

Ситуация осложняется тем, что магистральные трубы «Водоканала» пролегают под дорожным полотном, пешеходными и зелеными зонами, в том числе недавно обновленными. За последние 5 лет зафиксировано 600 таких случаев.

В мае мэр города Ильсур Метшин оценил затраты на «устранение общего недоремонта» коммунальных сетей Казани в 75 млрд рублей. Он напомнил, что средний износ тепловых сетей, а также сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения по России составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 3%.



Элеонора Рылова