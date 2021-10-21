В Нижнекамске Госстройнадзор начал итоговую проверку ТРЦ «Манзара»

В Нижнекамске Госстройнадзор РТ начал итоговую проверку торгово-развлекательного центра «Манзара», который расположился на проспекте Шинников города у городского парка «Семья». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Манзара» в переводе с татарского означает «панорама». Такое же название носит новое колесо обозрения, расположенное в этом же парке.

ТЦ площадью более 11 тыс. кв. метров начали строить в августе 2020 года. Застройщик здания — ООО «Созвездие». Проектировщик — ООО «Проектно-Строительная Компания Гарант». Генеральный подрядчик — ООО СК «Ресурс».

В ТЦ откроется детский тематический парк, спортивно-досуговый центр, фуд-корт и большую рекреационную зону. У нового комплекса будет парковка на 330 машино-мест.

Прилегающая территория на площади около 5 тыс. кв. метров будет благоустроена. Её украсит ландшафтный дизайн, комфортную «зелёную» атмосферу создадут деревья и кустарники, тропинки, дорожки, скамейки и детские игровые площадки.

В Нижнекамске в декабре прошлого года достроили ТЦ «Рамус Молл». Ожидается, что это будет один из крупнейших торговых центров в Татарстане. В августе в нем планируют открыть первую в Нижнекамске молельную комнату.

Татьяна Леухина