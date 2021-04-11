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В новом ТЦ Нижнекамска откроют первую в городе комнату для намаза

03:21, 11.04.2021 3
В новом ТЦ Нижнекамска откроют первую в городе комнату для намаза
Фото: Максим Платонов (архив)

В торгово-развлекательном комплексе «Рамус Молл» в Нижнекамске откроют первую в городе молельную комнату. Об этом сообщает пресс-служба района.

Комнату для намаза ожидается открыть в августе 2021 года. Она будет на пятом этаже комплекса. Идея создания молельной комнаты в новом ТЦ принадлежит Ассоциации предпринимателей-мусульман.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось об открытии в техническом режиме нижнекамского «Рамус Молла». Ожидается, что это будет один из крупнейших торговых центров в республике. В нем расположатся детский развлекательный центр (его площадь составит 3 тысячи кв. метров), восемь кинозалов, каток площадью 400 кв. метров, 12 эскалаторов, 15 лифтов, три траволатора. На каждом этаже будет автопарковка. Всего будет около 500 машино-мест. Также на пятом этаже разместится новый филиал многофункционального центра и Центр по поддержке и развитию предпринимательства.

В конце марта молельная комната открылась в торговом центре Kazan Mall. Она расположилась на втором этаже в проходном коридоре между магазинами Sinsay и Terranova.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговляИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Зачем 8 кинозалов то?? 2- 3 хватало бы. Пустая трата денег
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  • Анонимно 11 апр
    Деньги то инвесторов. Да и комната для намаза пиар. В 90е тырили теперь всевышний нужен.
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  • Анонимно 11 апр
    Когда в этих торговых центрах откроются часовни для Православных верующих? Пока что мы видим явные преимущества для татар и мусульман, что противоречит законодательству России. А вообще, в торговых центрах полагается совершать покупки, а не молиться. Для молитв есть культовые сооружения. И к тому же в России светское общество́ и религии отделены от государства. И республика Татарстан не является татарской, а тем более мусульманской, а всех граждан России.
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