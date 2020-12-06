Новости недвижимости

20:23 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Нижнекамске достроили ТЦ «Рамус Молл»

19:27, 06.12.2020
В Нижнекамске достроили ТЦ «Рамус Молл»
Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Госстройнадзор Татарстана сообщил, что здание ТЦ «Рамус Молл» в Нижнекамске получило заключение о соответствии. Инспекторы ведомства признали, что объект соответствует проектной документации.

Строительные работы закончены, теперь застройщик должен ввести в эксплуатацию один из крупнейших торговых центров в республике.

Согласно проекту общая площадь многофункционального комплекса составила 120 тысяч кв.м, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Напомним, что власти Нижнекамска давно называют «Рамус Молл» одним из самых масштабных инвестпроектов в районе.

НедвижимостьБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем