В Нижнекамске достроили ТЦ «Рамус Молл»

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Госстройнадзор Татарстана сообщил, что здание ТЦ «Рамус Молл» в Нижнекамске получило заключение о соответствии. Инспекторы ведомства признали, что объект соответствует проектной документации.

Строительные работы закончены, теперь застройщик должен ввести в эксплуатацию один из крупнейших торговых центров в республике.

Согласно проекту общая площадь многофункционального комплекса составила 120 тысяч кв.м, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Напомним, что власти Нижнекамска давно называют «Рамус Молл» одним из самых масштабных инвестпроектов в районе.