В Челнах раскрыли схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации

В Набережных Челнах полиция раскрыла схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает УМВД России по городу.



Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что местный житель оформлял поддельные справки о проведении вакцинации от COVID-19 за вознаграждение в размере 6 тысяч рублей. На самом деле вакцинация не проводилась.

Полиция задержала посредника в махинациях. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно за оформление поддельных сертификатов о вакцинации полиция возбудила уголовное дело в Казани. Правоохранители установили, что жительница Казани выступала посредником и передавала данные клиентов двум медицинским работникам одного из медучреждений города. Заведомо ложные сведения о вакцинации против коронавируса размещались на портале госуслуг.

Также в подделке паспортов вакцинации заподозрили казанский бар.

Маргарита Головатенко