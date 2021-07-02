Сотрудники ТАИФ-НК помогли очистить берег озера Каракуль

15:56, 02.07.2021 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 16
1/16
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

Работники АО «ТАИФ-НК» присоединились к республиканской экологической акции «Чистый берег». Всего в ней приняли участие около 100 человек — волонтеры, экологи, представители «Русского географического общества», промышленных предприятий и муниципальных учреждений. Работники АО «ТАИФ-НК» буквально за несколько часов очистили берег озера от стеклянных бутылок, алюминиевых банок, пластиковых баллонов, окурков и другого мусора. Всего сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия собрали порядка десяти мешков с мусором. К слову, экологическое мероприятие «Чистый берег» на озере Каракуль проводится не в первый раз. В прошлом году сотрудники ТАИФ-НК также не остались в стороне и помогли очистить берег водоема. Для ТАИФ-НК бережное отношение к окружающей среде является одним из главных приоритетов текущей и перспективной деятельности.

Партнерский материал


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи