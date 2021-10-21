Глава МИД РФ заявил, что Евросоюз не готов к равноправному диалогу с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Евросоюз не готов к диалогу с Россией на равноправной основе. Это является единственным условием возобновления отношений. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов переговоров с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

«Мы говорили кратко, правда, но тем не менее об отношениях между Россией и Евросоюзом, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов», — передает слова российского министра RT.

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В начале месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия заинтересована в разморозке отношений с Евросоюзом, добавив, что Москва не была инициатором снижения сотрудничества с Брюсселем. Он отметил, что в Кремле есть много тем для взаимного обсуждения.



Диана Жиленкова