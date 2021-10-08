Песков заявил, что Россия заинтересована в разморозке отношений с Евросоюзом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия настроена на разморозку отношений с Евросоюзом, добавив, что Москва не была инициатором снижения сотрудничества с Брюсселем.

Представитель лидера России отметил, что в Кремле есть много тем для взаимного обсуждения. По его словам, Евросоюз использует «биполярные формулировки» с одновременным содержанием намерений и о сдерживании, и о выстраивании диалога, пишет RT.

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В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова «хоть завтра» возобновить отношения с Западом, главным критерием взаимодействия с которым является обоюдность. Он пояснил, что РФ готова сотрудничать с другими государствами только на равноправной основе.

Еще несколькими месяцами ранее Лавров сообщил о готовности нормализации отношений России с Евросоюзом на основе равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов.

Диана Жиленкова