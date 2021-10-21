Эрдоган сообщил, что при необходимости Турция продолжит отвечать на действия Дамаска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при необходимости страна продолжит отвечать на действия столицы Сирии. Не исключено и использование тяжелого вооружения против сирийской армии. Заявление сделано в беседе с турецкими журналистами в рамках рабочего визита в Африку.

Глава Турции отметил, что действия продолжаются в критически важных точках региона и компромиссы отсутствуют, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Фото: pxhere.com

Вчера в Дамаске террористы взорвали военный автобус, который принадлежал сирийской армии. В результате погибли 14 военнослужащих.

На прошлой неделе лидер Турции заявил, что Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. По его словам, страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время.



Диана Жиленкова