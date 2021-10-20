В Сирии террористы взорвали военный автобус

В Сирии в центре Дамаска взорвался военный автобус. Террористы привели в действие два взрывных устройства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

Сообщается, что взрывы произошли во время проезда автобуса. Автобус принадлежал сирийской армии.

По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих. Они находились в автобусе.

В апреле российские военные заявляли, что сирийские боевики доставляют в окрестности Идлиба отравляющие вещества и готовят провокацию для обвинения Дамаска в применении химоружия.



Ольга Шагиева