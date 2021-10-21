Общее число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 29 тысяч

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в республике заразились 29 104 человек.

Вылечились за минувшие сутки 81 татарстанец. Всего выздоровели от коронавируса 24 398 жителей республике. по последним данным, жертвами COVID-19 стали 885 пациентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 21 октября читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина