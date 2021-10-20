В Банке России рассказали, сколько россияне теряют, вкладываясь в финансовые пирамиды

Россияне в среднем теряют в финансовых пирамидах от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Бывают случаи, когда мошенники получают по 50-100 млн рублей. Но обычно «средний чек» таких операции: 50-100 тысяч рублей.

При этом, когда организаторы пирамид действуют с большим размахом, то размер финансовых потерь жертв мошенников больше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если организаторы пирамид действуют масштабно, это может быть от 300 тысяч до 800 тысяч — это следующая категория. Масса, кто заходят попробовать, — это до 100 тысяч рублей. Те, которые всерьез верят, — это уже 300-800 тысяч, — рассказал Лях во время прямого эфира в Instagram.

Есть люди, которые потеряли суммы в десятки миллионов рублей. С ними часто организаторы финансовых пирамид работают индивидуально. При этом, потеряв громадные суммы, граждане редко обращаются в правоохранительные органы.

Напомним, в МВД России в начале сентября отмечали, что ущерб вкладчикам Finiko превысил миллиард рублей. Ведомство зарегистрировало уже 3,3 тысячи заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Опрос, проведенный в сентябре показал, что в Татарстане 66% опрошенных граждан лично сталкивались с финансовыми пирамидами. Из них 41% хотя бы раз теряли в них свои деньги, а почти каждый шестой — неоднократно. У 11% опрошенных татарстанцев ущерб превысил 1 млн рублей.

Татьяна Леухина