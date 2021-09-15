Исследование: у 11% опрошенных татарстанцев ущерб от финансовых пирамид превысил 1 млн рублей

В Татарстане 66% опрошенных граждан лично сталкивались с финансовыми пирамидами. Из них 41% хотя бы раз теряли в них свои деньги, а почти каждый шестой — неоднократно. У 11% опрошенных татарстанцев ущерб превысил 1 млн рублей.

Еще 33% респондентов из Татарстана потеряли в финансовых пирамидах от 100 до 500 тыс. рублей. Для почти каждого шестого опрошенного сумма потерять составила от 50 до 100 тыс. рублей. По 13% татарстанских респондентов заявили, что потеряли до 10 тыс. рублей, от 10 до 50 тыс. рублей и от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Чаще всего татарстанцы инвестировали в криптовалюту (67% респондентов). Популярностью у жителей республики пользуются также инвестиции в акции и ценные бумаги (41%) и в иностранную валюту (19%). Всего 5% опрошенных заявили, что инвестируют в недвижимость, сообщили в пресс-службе сайта поиска сотрудников hh.ru

Фото: Максим Платонов (архив)

Опрос проводился среди жителей Татарстана с 20 августа по 8 сентября. В нем приняли участие 1 220 работников. Им задавали вопросы, сталкивались ли они с финансовыми пирамидами, как часто и какие суммы денег теряли.



Напомним, широкий резонанс вызвало дело финансовой пирамиды из Татарстана Finiko. Сумма предварительного ущерба по ее делу превысила 1 млрд рублей. По состоянию на 10 сентября было зарегистрировано 3 300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан России, есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Татьяна Демина