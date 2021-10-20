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В Татарстане прошла первая отправка новобранцев осеннего призыва

21:58, 20.10.2021
В Татарстане прошла первая отправка новобранцев осеннего призыва
Фото: function.mil.ru

Военный комиссариат Татарстан отправил первых 100 новобранцев для прохождения военной службы в сухопутные войска. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: function.mil.ru

Отправка призывников проходила со строгим соблюдением комплекса противоэпидемиологических мероприятий. В осенний призыв более 3 тысяч татарстанских призывников направят для прохождения военной службы в воинские части от Калининграда до Камчатки. Из них более трети в подшефные подразделения.

Напомним. 1 октября по всей России началась осенняя призывная кампания 2021 года. По словам военного комиссара РТ Сергея Погодина, большую часть республиканских призывников (37%) направят в сухопутные войска.

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