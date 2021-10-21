В Британии сообщили о распространении нового штамма COVID-19

В Британии начал распространяться новый вариант штамма «дельта» — вариант AY.4.2. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

Данных о том, опаснее ли он своего предшественника, пока нет. Но новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса — варианта AY.4.2. По их данным, новая мутация на 10—15% процентов заразнее своего предшественника. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 рискует стать самым заразным коронавирусом за все время пандемии, предупредили ученые.



Татьяна Леухина