Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь, сильный ветер и до +7 градусов

В четверг, 21 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром, днем осадки в виде снега, мокрого снега, переходящие в дождь. В утренние часы на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, снежная каша.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью умеренный, утром и днем сильный порывами 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +2—7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +2—5 градусов.