Фазлеева заявила, что МФЦ продолжат работу, если введут режим нерабочих дней

Фото: Максим Платонов

Если будет решаться вопрос по нерабочим дням, то все органы власти продолжат работу в штатном режиме. МФЦ также продолжат работу, сообщила вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева.

По ее словам, ограничительные мероприятия будут призваны прервать цепочку заболеваний.

Фазлеева обратила внимание, что по темпам вакцинации от коронавируса Татарстан занимает одну из хороших позиций, но есть вопросы к жителям республики старше 60 и 65 лет. Они в республике прививаются меньше, чем в других регионах.

Фото: Максим Платонов

Сегодня она рассказала, что в Татарстане могут ужесточить ограничительные меры, если эпидемиологическая обстановка начнет ухудшаться.

Напомним, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Вопросы должны рассмотреть сегодня на совещании с президентом России Владимиром Путиным.



Татьяна Демина