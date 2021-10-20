В Татарстане могут ужесточить ограничительные меры при ухудшении ситуации

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева заявила, что в Татарстане могут ужесточить ограничительные меры, если эпидемиологическая обстановка начнет ухудшаться.

— Если ситуация продолжит развиваться в негативную сторону, меры будут другими, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 начали действовать в Татарстане 11 октября. Согласно постановлению кабмина РТ, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.

Алексей Нечаев