За последние сутки в России зафиксировано 1 028 смертей от COVID-19 — это очередной антирекорд

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса. Выздоровел 25 231 человек. Число зараженных выросло до 8 094 825 человек, а выздоровевших — до 7 065 712 человек.



По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 028 смертей. Это новый антирекорд. За весь период в России от коронавируса скончались 226 353 человека.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки проведено 512 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 738 781 человек.

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Диана Жиленкова