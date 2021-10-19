В Казани прекращают работу городские фонтаны

В Казани прекращают работать городские фонтаны. Уже с четверга, 21 октября, начинается их консервация на зиму.

Перед этим проводится помывка и очистка чаш, продувка и опрессовка труб, демонтаж насосного оборудования и форсунок, монтаж защитных деревянных покрытий. Отключение городских фонтанов планируется завершить до 30 октября.

Фото: kzn.ru

В летний сезон в столице Татарстана работали 24 фонтана, сообщается на сайте мэрии города. Первые три фонтана запустили в Казани в середине апреля. Сезон начали «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино. Всего в городе на балансе Комитета внешнего благоустройства 29 фонтанов. Самый большой фонтан — на набережной озера Кабан — включили в мае.



Татьяна Леухина