Мурашко отметил Татарстан в числе регионов, где активизировалась работа по вакцинации от COVID-19

В российских регионах достаточный запас вакцин против COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Хорошие темпы вакцинации наблюдаются в 55 регионах, в том числе и в Татарстане.

Сейчас работает более 15 тысяч прививочных пунктов. Меры, принятые в России, позволили несколько замедлить распространение COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Хотел отметить, что 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост. Отметить хотел Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Севастополь, Брянскую область, Липецкую, Ямало-Ненецкий АО, Воронежскую область, Удмуртию, Рязанскую область и Башкортостан, — приводит ТАСС его слова.



При этом министр здравоохранения назвал Татарстан в числе регионов, где наблюдается тяжелая ситуация с COVID-19.

За минувшие сутки в республике вакцинировались 22 110 человек. Всего прививку получили 1 280 556 татарстанцев. Второй компонент вакцины получили 988 612 человек.

Татьяна Леухина