Мурашко назвал Татарстан в числе регионов с самой напряженной ситуацией по COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы с самой напряженной ситуацией по COVID-19. Среди них оказался Татарстан.

Вместе с этим республика оказалась и в числе регионов, в которых вакцинация идет хорошими темпами. Всего положительная динамика по этому показателю наблюдается в 55 субъектах России.

Напряженная ситуация с коронавирусом, помимо Татарстана, сформировались также в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях. При этом Мурашко обратил внимание, что эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично.

В отмеченные Мурашко регионы с хорошими темпами вакцинации вошли, кроме Татарстана, Чувашия, Севастополь, Брянская, Липецкая, Рязанская, Воронежская области, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Башкирия.



Фото: Максим Платонов

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Подробнее — в материале «Реального времени».



В Татарстане за минувшие сутки выявили 132 новых случая коронавируса. Всего на 19 октября с начала пандемии в республике выявлено 28 848 заболевших. По данным регионального Минздрава, прививку от коронавируса получили 1 280 556 татарстанцев.

Дарья Акимова